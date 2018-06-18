Кадыров обвиняет госдепартамент США и западные СМИ в информационной войне против России

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Госдепартамент США в распространении ложной информации о ситуации на Северном Кавказе и заявил, что западные СМИ ведут информационную войну против России.

"Госдеп настоятельно не советует гражданам США путешествовать по Северному Кавказу, перечисляя все регионы. Причины? Якобы по всему "Северо-Кавказскому региону продолжаются гражданские беспорядки и теракты". Как говорится, врут и глазом не моргнут!", - написал Р.Кадыров в своем Telegram-канале в понедельник.

Он отметил, что Госдепартамент США и западные СМИ в "своей ненависти к России используют самые низкопробные методы".

"О каких беспорядках и терактах говорят в Госдепе? Может, они перепутали две страны - США и Россию, а систематические массовые убийства детей в американских школах преподносят как имеющие место в России?" - написал Р.Кадыров.

Он добавил, что газета The Washington Post "скатилась до уровня бульварной жёлтой газетёнки", опубликовав статью о том, что "Россия начала использовать чемпионат мира по футболу в своих целях за много дней до официального открытия соревнования" и подчеркнул, что не зря президент США Дональд Трамп называл эту газету "фейковым изданием".

Р.Кадыров также опроверг заявления в британской газете The Guardian о том, что намеревается стать "связующим звеном между Путиным и Ближним Востоком".

"Во-первых, связующим звеном является МИД России, а я считал и считаю своим долгом и обязанностью делать всё, что в интересах своего Отечества - России!", - сказал Р.Кадыров.

Он добавил что базирующаяся в Чечне сборная Египта по футболу размещена в лучшем футбольном комплексе Европы и довольна оказанным ей приёмом.

"Я давно уже не удивляюсь ежедневному потоку лжи и ненависти, которые льются на Россию со страниц западных СМИ. Это составная часть широкомасштабной информационной войны, объявленной России. Как говорится в известной восточной пословице, собака лает - караван идёт!", - добавил Р.Кадыров.