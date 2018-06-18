РФ и Саудовская Аравия подготовят двухстороннее соглашение об ответственности за стабильность рынка нефти

Россия и Саудовская Аравия договорились подготовить двухстороннее соглашение об ответственности за стабильность рынка нефти, говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам встречи главы ведомства Александра Новака с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль Фалихом.
Данное предложение зафиксировано в совместном заявлении министров.
В документе стороны отметили высокую степень удовлетворенности двухсторонним взаимодействием и кооперацией с остальными производителями нефти, которая привела к стабилизации нефтяного рынка. Учитывая важность продолжения данного процесса для обеспечения благополучия и роста мировой экономики, Саудовская Аравия и Россия договорились сделать следующий шаг в сторону расширения кооперации в области энергетики, особенно в нефтегазовом секторе.
Кооперация будет строиться на стремлении к сбалансированному рынку, которое поддерживается надежным и достаточным предложением нефти. Стороны будут нести общую ответственность всех сторон за стабильность нефтяного рынка.
Саудовская Аравия и Россия будут стремиться к обеспечению поддержки нефти и газа в качестве ключевых элементов мирового энергетического баланса при формировании мировой регуляторной повестки.
Стороны займутся поддержкой инвестиций в нефтегазовый сектор для удовлетворения растущего спроса на нефть и компенсации естественного снижения добычи. Страны будут наращивать инвестиции в энергетический сектор для повышения энергоэффективности и устойчивости мировой экономики, параллельно ускоряя технологический прогресс.
"Стороны договорились совместно работать над всеобъемлющим двухсторонним соглашением, учитывающим обозначенные принципы", - отмечается в сообщении.
Саудовская Аравия и Россия также договорились работать совместно со всеми подписантами "декларации о кооперации" для создания долгосрочной структуры для взаимодействия, а также пригласить к взаимодействию прочих крупных производителей нефти.
Россия и Саудовская Аравия были вдохновителями заключенной в 2016 году сделки "ОПЕК+", серьезно повлиявшей на конъюнктуру мирового рынка нефти. Саудовская Аравия хочет провести в Эр-Рияде "саммит ОПЕК+", заявил в четверг на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве наследный принц Мухаммед бен Сальман ас-Сауд.
"Мы очень надеемся, что первый саммит ОПЕК+ состоится у нас в Эр-Рияде в вашу честь", - сказал наследный принц Саудовской Аравии В.Путину.
Решение инициировать "институционализацию" нефтяной сделки - "историческое", считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев, участник российско-саудовских переговоров.
"Существующее соглашение привело к стабилизации нефтяных цен и устойчивому росту мировой экономики. Продление партнерства между Россией, Саудовской Аравией и другими странами на долгие годы позволит увеличить инвестиции в энергетику, приведет к предсказуемости нефтяных цен для производителей и поставщиков", - сказал он журналистам.
На следующей неделе участники сделки "ОПЕК+" рассмотрят корректировку обязательств в рамках соглашения на фоне значительного роста цен.
Спикер парламента Азербайджана совершит визит в Китай
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
ВОЗ признала игроманию заболеванием
Английский турист обманул полицию в Болгарии, сообщив об ограблении
Французские авиадиспетчеры несут ответственность за треть задержек рейсов в Европе - доклад
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Fujifilm подала иск против Xerox, оценила убытки от отмены сделки более чем в $1 млрд
США не превратятся в "лагерь для мигрантов", заявил Трамп
Трамп дал поручение Пентагону приступить к созданию военно-космических сил
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Филиал «Аджеми» банка ВТБ ( Азербайджан) будет работать в праздничные дни
Bakcell предлагает молодежи оставаться «всегда онлайн»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений