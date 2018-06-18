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Здравоохранение 18.06.2018 19:00

ВОЗ признала игроманию заболеванием

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в каталог заболеваний зависимость от видеоигр, передает в понедельник радиостанция "Немецкая волна".

"ВОЗ признала самостоятельным диагнозом патологическое влечение к играм. Организация внесла игроманию в опубликованный 18 июня каталог заболеваний", - говорится в сообщении радиостанции.

"Немецкая волна" отмечает, что критериями для постановки диагноза стали "потеря контроля над частотой и длительностью игры".

"Все чаще отдаваемый игре приоритет перед другими занятиями, а также продолжение игры даже при наличии негативных последствий послужили критериями", - отметила радиостанция.

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Тэги: ВОЗ, ИГРОМАНИЯ, ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПРИЗНАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]