ВОЗ признала игроманию заболеванием

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в каталог заболеваний зависимость от видеоигр, передает в понедельник радиостанция "Немецкая волна".
"ВОЗ признала самостоятельным диагнозом патологическое влечение к играм. Организация внесла игроманию в опубликованный 18 июня каталог заболеваний", - говорится в сообщении радиостанции.
"Немецкая волна" отмечает, что критериями для постановки диагноза стали "потеря контроля над частотой и длительностью игры".
"Все чаще отдаваемый игре приоритет перед другими занятиями, а также продолжение игры даже при наличии негативных последствий послужили критериями", - отметила радиостанция.
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