Трамп подверг критике миграционную политику в Германии

Президент США Дональд Трамп в понедельник раскритиковал состояние миграционной политики в Европе - на фоне споров в Германии о проблемах иммиграции.
"Народ в Германии поворачивается против собственных лидеров, что наносит новые удары по без того шаткой берлинской коалиции. В Германии растет преступность. Совершена огромная ошибка по всей Европе - позволили приехать миллионам людей (мигрантам - ИФ), которые так грубо и сильно изменили местную культуру", - написал Д.Трамп на странице в "Твиттере".
"Мы не хотим, чтобы происходящее с миграцией в Европе, случилось у нас!" - подчеркнул президент.
Две правящие партии в Германии - Христианско-социальный союз (ХСС) и Христианско-демократический союз (ХДС), лидером которого является канцлер страны Ангела Меркель, - пока не могут окончательно договориться о едином подходе в отношении беженцев. Председатель ХСС Хорст Зеехофер ранее предложил проект документа по урегулированию миграционных проблем - так называемый "генеральный план" из 63 пунктов, который в общих чертах уже известен, но пока не опубликован.
С одним из пунктов, а именно - с предложением отказывать в убежище беженцам, уже зарегистрированным в других странах, и отправлять их назад прямо с границы ФРГ - А.Меркель не согласна. По ее мнению, в результате получится так, что Германия будет отправлять беженцев обратно в Грецию, Австрию или Италию, поскольку многие беженцы в первую очередь регистрировались именно там.
Канцлер настаивает на решении в интересах всего Евросоюза, а не только Германии. Так, ранее в понедельник источники германских СМИ сообщали, что ей удалось договориться об отсрочке на две недели отсрочки до саммита ЕС в Брюсселе. Там А.Меркель планирует добиться двухсторонних договоренностей с рядом стран, затронутых проблемой беженцев в первую очередь.
Саммит Евросоюза запланирован на 28-29 июня.
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