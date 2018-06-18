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Дальнее зарубежье 18.06.2018 18:25

В Израиле экс-министр энергетики обвинен в шпионаже в пользу Ирана

Бывший депутат кнессета и экс-министр энергетики Израиля Гонен Сегев арестован по обвинению в шпионаже в пользу Ирана, сообщили в понедельник израильская служба безопасности Шин-Бет и полиция.

Спецслужбы, на которые ссылаются израильские СМИ, объявили, что расследование в отношении Гонена Сегева было завершено 15 июня. В тот же день прокуратура Иерусалимского округа передала в окружной суд обвинительное заключение, в котором экс-министру, уже имеющему судимость за торговлю наркотиками, были предъявлены обвинения в "помощи врагу в военное время, а также в передаче информации врагу".

Экс-министр в последние годы жил в Нигерии. В мае 2018 года он попытался въехать в Экваториальную Гвинею, но власти не пустили его в страну и из-за криминального прошлого экстрадировали в Израиль. Там он был арестован и допрошен Шин-Бет и полицией.

Следствие установило, что Г.Сегев был завербован иранской разведкой и работал на нее. Первый контакт с представителями иранского посольства в Нигерии состоялся у него в 2012 году.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИРАН, ШПИОНАЖ, ОБВИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]