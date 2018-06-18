Кандидат на пост премьера Грузии намерен сократить расходы на содержание правительства до 3,9% ВВП

Кандидат на пост премьер-министра Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что концепция малого, но эффективного правительства, на котором основана его программа по структурным изменениям кабмина, подразумевает сокращение числа министерств с 14 до 11, а также сокращение расходов на содержание правительства до 3,9% ВВП.
"Это концепция того, какая у него (правительства - ИФ) должна быть доля в валовом внутреннем продукте, в экономике в целом", - сказал журналистам М. Бахтадзе в понедельник после встречи с парламентским большинством.
По словам кандидата в премьеры, который до выдвижения на этот пост он занимал должность министра финансов Грузии, в этом плане имеется значительный прогресс. "В нынешнем году расходы в этом направлении будут ориентировочно около 4,2%-4,3% от ВВП. Концепция же малого правительства подразумевает сокращение этих расходов так, чтобы они не превышали 3,9% ВВП", - заявил М. Бахтадзе.
Он отметил, что высвобожденные средства, которые составят около 100-120 млн лари (примерно $41-49 млн), можно будет направить на другие важные социальные программы.
В ближайшие дни парламент Грузии должен выразить вотум доверия новому премьеру, а также составу и программе правительства.
Бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на прошлой неделе подал в отставку, объяснив свое решение тем, что между ним и руководством правящей партии в последнее время появились разногласия.
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