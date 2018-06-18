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Внешняя политика 18.06.2018 19:15

Спикер парламента Азербайджана совершит визит в Китай

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Огтай Асадов отправится 19 июня с визитом в КНР, сообщает агентство «Синьхуа».

«О.Асадов будет находиться с визитом в Китае с 19 по 23 июня 2018 года. Визит будет осуществляться по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу», - отмечает издание.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КНР, СПИКЕР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]