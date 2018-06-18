Спикер парламента Азербайджана совершит визит в Китай

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Огтай Асадов отправится 19 июня с визитом в КНР, сообщает агентство «Синьхуа».

«О.Асадов будет находиться с визитом в Китае с 19 по 23 июня 2018 года. Визит будет осуществляться по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу», - отмечает издание.

Н.Аббасова