Спикер парламента Азербайджана совершит визит в Китай

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Огтай Асадов отправится 19 июня с визитом в КНР, сообщает агентство «Синьхуа».
«О.Асадов будет находиться с визитом в Китае с 19 по 23 июня 2018 года. Визит будет осуществляться по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу», - отмечает издание.
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