В Киргизии задержан экс-премьер Сатыбалдиев

Бывший премьер-министр Киргизии Жанторо Сатыбалдиев задержан по подозрению в коррупции, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ)

По словам собеседника агентства, Ж.Сатыбалдиев задержан и помещен в следственный изолятор ГКНБ Киргизии в рамках расследования уголовного дела по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч.6 "Соучастие в преступлении" и ст. 303 ч.1 "Коррупция" Уголовного кодекса Киргизии.

Ж. Сатыбалдиев стал вторым по счету бывшим премьер-министром, задержанным по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, осуществленной китайской компанией TBEA на средства кредита КНР в размере $ 386 млн.

Ж. Сатыбалдиев занимал пост премьера с сентября 2011 по март 2014 года, именно в этот период было заключено соглашение с китайкой компанией.

Парламент Киргизии заявил о коррупции при использовании кредита и поручил Генпрокуратуре дать юридическую оценку действиям чиновников, заключившим многомиллионное соглашение и проводившим переговоры по проекту, в числе этих чиновников бывший премьер С. Исаков, задержанный 5 июня. Спустя несколько дней был задержан бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев.

Уголовное дело о коррупции при реализации проекта модернизации ТЭЦ Бишкека было возбуждено после январской аварии на ТЭЦ, в результате чего в течение нескольких дней значительная часть жилых домов и учреждений киргизской столицы оставались без горячей воды и теплоснабжения.

В рамках расследования уголовного дела были задержаны несколько руководителей энергетических компаний Киргизии.