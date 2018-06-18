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СНГ 18.06.2018 19:18

В Киргизии задержан экс-премьер Сатыбалдиев

Бывший премьер-министр Киргизии Жанторо Сатыбалдиев задержан по подозрению в коррупции, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ)

По словам собеседника агентства, Ж.Сатыбалдиев задержан и помещен в следственный изолятор ГКНБ Киргизии в рамках расследования уголовного дела по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч.6 "Соучастие в преступлении" и ст. 303 ч.1 "Коррупция" Уголовного кодекса Киргизии.

Ж. Сатыбалдиев стал вторым по счету бывшим премьер-министром, задержанным по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, осуществленной китайской компанией TBEA на средства кредита КНР в размере $ 386 млн.

Ж. Сатыбалдиев занимал пост премьера с сентября 2011 по март 2014 года, именно в этот период было заключено соглашение с китайкой компанией.

Парламент Киргизии заявил о коррупции при использовании кредита и поручил Генпрокуратуре дать юридическую оценку действиям чиновников, заключившим многомиллионное соглашение и проводившим переговоры по проекту, в числе этих чиновников бывший премьер С. Исаков, задержанный 5 июня. Спустя несколько дней был задержан бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев.

Уголовное дело о коррупции при реализации проекта модернизации ТЭЦ Бишкека было возбуждено после январской аварии на ТЭЦ, в результате чего в течение нескольких дней значительная часть жилых домов и учреждений киргизской столицы оставались без горячей воды и теплоснабжения.

В рамках расследования уголовного дела были задержаны несколько руководителей энергетических компаний Киргизии.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ЭКС/ПРЕМЬЕР, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]