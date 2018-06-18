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Дальнее зарубежье 18.06.2018 19:46

В Индонезии затонул паром с 80 пассажирами

На озере Тоба на индонезийском острове Суматра в понедельник затонул паром, на борту которого находились 80 человек, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс.

В результате инцидента есть, по меньшей мере, один погибший.

На данный момент продолжается спасательная операция в районе крушения. По последним данным удалось спасти 18 человек, судьба остальных пока неизвестна.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, СУМАТРА, ПАРОМ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]