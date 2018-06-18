В Индонезии затонул паром с 80 пассажирами

На озере Тоба на индонезийском острове Суматра в понедельник затонул паром, на борту которого находились 80 человек, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс.
В результате инцидента есть, по меньшей мере, один погибший.
На данный момент продолжается спасательная операция в районе крушения. По последним данным удалось спасти 18 человек, судьба остальных пока неизвестна.
Спикер парламента Азербайджана совершит визит в Китай
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Google инвестирует $550 млн в китайского интернет-ритейлера JD.com
Apple включит в ПО для iPhone функцию передачи его координат в службу спасения при звонке на 911
Золото слабо дорожает в понедельник после падения до минимума этого года
ВОЗ признала игроманию заболеванием
Английский турист обманул полицию в Болгарии, сообщив об ограблении
Французские авиадиспетчеры несут ответственность за треть задержек рейсов в Европе - доклад
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Филиал «Аджеми» банка ВТБ ( Азербайджан) будет работать в праздничные дни
Bakcell предлагает молодежи оставаться «всегда онлайн»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений