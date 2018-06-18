CEO индийского ICICI Bank отправлена в отпуск на время проведения расследования в отношении нее

Главный исполнительный директор индийского ICICI Bank Ltd., одного из крупнейших банков страны, Чанда Кочхар уйдет в отпуск, пока проводится независимое расследование, начатое финкомпанией после поступления анонимных обвинений в ее адрес.
Совет директоров банка принял соответствующее прошение CEO в ходе заседания в понедельник.
Сандип Бакшми, нынешний CEO ICICI Prudential Life Insurance Co., займет пост главного операционного директора банка на следующие пять лет и будет отчитываться перед советом директоров в отсутствии Ч.Кочхар, говорится в сообщении ICICI.
В мае совет директоров банка принял решение создать специальную комиссию для расследования анонимных сообщений о том, что Ч.Кочхар вела взаимовыгодное сотрудничество с рядом заемщиков банка в личных интересах, а также допускала нарушение регулятивных норм в сфере конфликта интересов.
Совет директоров ICICI нанял бывшего судью Б.Н.Шрикришну для расследования поступивших данных.
Одновременно индийские власти ведут предварительное расследование информации о наличии связей между одним из местных конгломератов и супругом Ч.Кочхар.
Акции ICICI подорожали на 3,7% в понедельник в ожидании решения совета директоров банка в отношении дальнейшей судьбы CEO. ADR банка выросли в цене на 3%.
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