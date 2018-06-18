Ирак столкнулся с серьезной засухой, не может начать посев важнейших сельхозкультур - газета

Необычайно сильная засуха в Ираке привела к тому, что сроки начала высеивания ряда самых необходимых сельскохозяйственных культур пришлось сдвинуть из-за нехватки воды, сообщает в понедельник сайт ливанского издания "Дейли стар" со ссылкой на министерство сельского хозяйства Ирака.
Издание уточняет, что речь идет о задержках с посевами риса, кукурузы и других культур, которые нуждаются в больших объемах воды.
"План аграрных мероприятий на это лето пришлось модифицировать из-за того, что объем воды, необходимый для этих злаков, недоступен", - заявили в министерстве.
В ведомстве уточнили, что это решение далось властям нелегко, и что теперь высеивание всех этих сельскохозяйственных культур нельзя будет осуществлять без разрешения министерства водных ресурсов.
"Дейли стар" напоминает, что в последние годы Ирак сталкивается с оскудением водных ресурсов двух своих основных рек - Евфрата и Тигра, причем в этом процессе играет роль, в том числе, человеческий фактор. Так, за последние годы Турция и Иран возвели ряд гидротехнических сооружений на реках, текущих в Ирак, что в итоге оказывает влияние на питание рек на иракской территории.
В частности, ранее в июне Турция ввела в строй дамбу Илису на реке Тигр, что как ожидают наблюдатели, приведет к падению уровня вод в этой реке уже на иракской территории.
В ответ власти Ирака и сельскохозяйственное сообщество страны подвергли резкой критике этот проект Турции, отмечает "Дейли стар".
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