Эрдоган обещает выдворить курдских боевиков из Манбиджа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска начали патрулирование в районе сирийского Манбиджа, и город будет избавлен от присутствия курдского ополчения.
"Мы сказали, что террористические организации будут выдворены. Их начали убирать оттуда... Началось патрулирование", - приводит издание "Хюрриет" слова президента, сказанные во время митинга в городе Самсун.
Турецкие СМИ ранее сообщали, что турецкие военные вошли в районы на окраине города Манбидж, расположенного на севере Сирии.
В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также заявлял, что цель Турции - выполнить недавно достигнутое с США соглашение по Манбиджу, а затем распространить его действие в других городах региона. Он уточнил, что Турция намерена очистить все районы, контролируемые силами курдских отрядов, от их присутствия, а затем стабилизировать ситуацию в данных районах.
4 июня М.Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео согласовали в Вашингтоне план действий по выводу из города Манбиджа на севере Сирии курдов из Партии демократического союза, которую Анкара считает террористической организацией. Передвижения турецких военных проводится в соответствии с этим планом.
Вашингтон и Анкара давно спорят по поводу судьбы курдских ополченцев в Сирии. Для Вашингтона они были ценными союзниками по борьбе против террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ). В свою очередь Анкара считает курдские военизированные формирования в Сирии террористами, угрожающими турецкой территории.
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