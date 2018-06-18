Золото слабо дорожает в понедельник после падения до минимума этого года

Котировки фьючерсов на золото умеренно повышаются в ходе торгов в понедельник после обвала до минимума с начала года в пятницу, сообщает MarketWatch.

Августовские контракты на нью-йоркской бирже Comex подорожали на 0,2% - до $1280,7 за унцию. На минувшей неделе цена контракта рухнула на 1,9%, до минимума с декабря прошлого года, из-за укрепления доллара США.

"Трейдеры нацелены на сокращение рисков на фоне опасений начала торговой войны между Китаем и США, крупнейшими экономиками мира, - говорит старший аналитик Kitco.com Джим Уайкофф. - Но, к сожалению для "быков" на рынке золота, в пятницу драгметалл повел себя скорее как сырьевой товар, а не как "надежная гавань".

Тем не менее, проблемы в мировой торговле еще могут поддержать рынок золота, если ситуация продолжит ухудшаться, отмечает эксперт.