Золото слабо дорожает в понедельник после падения до минимума этого года

Котировки фьючерсов на золото умеренно повышаются в ходе торгов в понедельник после обвала до минимума с начала года в пятницу, сообщает MarketWatch.
Августовские контракты на нью-йоркской бирже Comex подорожали на 0,2% - до $1280,7 за унцию. На минувшей неделе цена контракта рухнула на 1,9%, до минимума с декабря прошлого года, из-за укрепления доллара США.
"Трейдеры нацелены на сокращение рисков на фоне опасений начала торговой войны между Китаем и США, крупнейшими экономиками мира, - говорит старший аналитик Kitco.com Джим Уайкофф. - Но, к сожалению для "быков" на рынке золота, в пятницу драгметалл повел себя скорее как сырьевой товар, а не как "надежная гавань".
Тем не менее, проблемы в мировой торговле еще могут поддержать рынок золота, если ситуация продолжит ухудшаться, отмечает эксперт.
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