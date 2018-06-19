ВТБ ведет переговоры об СП с Alibaba - газета

Гигант интернет-торговли Alibaba, не сумев договориться о партнерстве со Сбербанком , ведет переговоры с другим потенциальным финансовым партнером в России - ВТБ, сообщают "Ведомости" со ссылкой на неназванные источники.
По словам одного из собеседников издания, переговоры идут уже несколько месяцев.
Между тем, пресс-служба ВТБ заявила, что переговоров об СП с Alibaba банк не ведет.
ВТБ еще в начале 2016 года подписал меморандум о взаимопонимании с Alibaba. Тогда глава банка Андрей Костин, участвовавший в церемонии вместе с основателем китайской компании Джеком Ма, выражал надежду, что сотрудничество ВТБ и Alibaba "станет важным шагом в укреплении торговых отношений между Россией и Китаем, а также будет способствовать развитию интернет-торговли между нашими странами".
Уже после этого стало известно о переговорах Alibaba со Сбербанком, которые, впрочем, завершились неудачей - стороны, проведя в обсуждениях почти год, не смогли прийти к соглашению о создании совместной компании в сфере электронной коммерции, писала Financial Times в минувшем декабре. СП должно было использовать клиентскую базу Сбербанка и возможности китайской компании по продаже товаров через приложения, однако стороны не смогли договориться о том, как будет работать эта схема, а также кто будет контролировать СП.
Один из источников FT отмечал, что переговоры прекратились после того, как Сбербанк договорился с "Яндексом" о создании СП на базе "Яндекс.Маркета" и предложил Alibaba партнерство с ним. Китайского интернет-гиганта перспектива работать вместе с "Яндекс.Маркетом" не заинтересовала. Версия другого собеседника FT - Сбербанк пришел к варианту с "Яндекс.Маркетом" уже после того, как сорвались переговоры с Alibaba (о предстоящем создании СП с "Яндексом" было объявлено в августе 2017 года).
Alibaba находится на ранней стадии переговоров с другими потенциальными партнерами в России, но "это должна быть сделка, в которой есть смысл", отмечал тогда собеседник FT.
В мае этого года логистическая компания Cainiao Network, входящая в Alibaba Group, объявила о планах создания глобальной сети логистических хабов. На первом этапе для строительства хабов отобрано пять крупных городов, включая Москву. Компания не раскрыла детали - будут ли проекты, и, в частности, российский, реализовываться с партнером или самостоятельно, а также сроки и оценку капвложений.
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