Порошенко внес в Раду законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).

Как сообщила во вторник пресс-служба главы государства, данный документ президент определил как неотложный для внеочередного рассмотрения парламента.

"Президент Петр Порошенко в соответствии со статьей 93 и частью второй статьи 125 Конституции Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона Украины "О создании Высшего антикоррупционного суда", - сказано в сообщении.

Цель проекта закона - выполнение требований Конституции Украины, закона "О Высшем антикоррупционном суде" и закона "О судоустройстве и статусе судей" для начала деятельности ВАКС.

Докладчиком по законопроекту во время его рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады будет заместитель главы администрации президента Алексей Филатов.

Президентский законопроект зарегистрирован на сайте Верховной Рады во вторник, 19 июня, под №8497.

Согласно информации на сайте парламента, 18 июня этот документ определен президентом как неотложный. 19 июня - получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.

Как сообщалось, Верховная Рада 7 июня приняла закон о ВАКС (президентский законопроект №7440), что является одним из ключевых условий продолжения сотрудничества с МВФ.

Президент Украины 14 июня в соответствии с процедурой, определенной ч.2 ст.125 Конституции Украины, направил в Высший совет правосудия законопроект "О создании Высшего антикоррупционного суда". Согласно Конституции, суды на Украине создаются и ликвидируются законами, проекты которых вносит в парламент президент Украины после консультаций с ВСП, после чего Верховная Рада должна поддержать соответствующий законопроект.

П.Порошенко 16 июня заявил, что планирует 19 июня зарегистрировать в Верховной Раде этот законопроект в случае его поддержки ВСП. Президент отметил, что определит его как неотложный и будет просить парламент проголосовать за него.

Высший совет правосудия (ВСП) на заседании 18 июня единогласно поддержал президентский проект закона "О создании Высшего антикоррупционного суда".

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что если президент 18 июня подаст в Верховную Раду законопроект о создании ВАКС, парламент может его принять уже в ближайший четверг.