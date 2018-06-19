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Дальнее зарубежье 19.06.2018 15:29

В Сеуле надеются на помощь Китая в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова

Южная Корея рассчитывает, что КНР сыграет значительную роль в деле денуклеаризации Корейского полуострова, заявил во вторник представитель южнокорейского МИД.

"Наше правительство рассчитывает, что Китай сыграет конструктивную роль в решении проблемы", - заявил дипломат журналистам на брифинге.

Он сделал это заявление после сообщений о прибытии лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин во вторник.

Представитель МИД добавил, что, по его мнению, "мало что изменилось в позиции Ким Чен Ына со времени встреч с председателем Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ), я бы этого не хотел".

Как написала ранее японская газета Nikkei, северокорейский руководитель намерен ознакомить председателя КНР Си Цзиньпина с результатами сингапурской встречи с президентом США Дональдом Трампом и обсудить в связи с этим дальнейшие направления сотрудничества.

Ким Чен Ын уже дважды посещал Китай и встречался с Си Цзиньпином - в марте и мае текущего года перед встречей с Д.Трампом.

Саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, МИД, КИТАЙ, ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]