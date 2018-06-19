В Сеуле надеются на помощь Китая в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова

Южная Корея рассчитывает, что КНР сыграет значительную роль в деле денуклеаризации Корейского полуострова, заявил во вторник представитель южнокорейского МИД.
"Наше правительство рассчитывает, что Китай сыграет конструктивную роль в решении проблемы", - заявил дипломат журналистам на брифинге.
Он сделал это заявление после сообщений о прибытии лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин во вторник.
Представитель МИД добавил, что, по его мнению, "мало что изменилось в позиции Ким Чен Ына со времени встреч с председателем Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ), я бы этого не хотел".
Как написала ранее японская газета Nikkei, северокорейский руководитель намерен ознакомить председателя КНР Си Цзиньпина с результатами сингапурской встречи с президентом США Дональдом Трампом и обсудить в связи с этим дальнейшие направления сотрудничества.
Ким Чен Ын уже дважды посещал Китай и встречался с Си Цзиньпином - в марте и мае текущего года перед встречей с Д.Трампом.
Саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня.
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