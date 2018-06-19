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Регион 19.06.2018 14:40

Госдума РФ приняла закон об увеличении пошлины за выдачу загранпаспортов нового поколения

Госдума РФ на заседании во вторник приняла в окончательном, третьем чтении закон об увеличении государственной пошлины за выдачу ряда документов с электронным носителем.

За выдачу заграничного паспорта нового поколения размер пошлины вырастет с 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей; за выдачу аналогичного документа детям до 14 лет - с 1,5 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей.

За выдачу водительского удостоверения нового поколения размер пошлины увеличен с 2 тыс. рублей до 3 тыс. рублей, за выдачу документа нового поколения о регистрации транспортного средства, изготавливаемого из материалов на пластиковой основе, - с 500 рублей до 1,5 тыс. рублей.

Закон вступит в силу по истечении месяца со дня официального опубликования.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ЗАГРАНПАСПОРТА, ГОСПОШЛИНА, ЗАКОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]