Госдума РФ приняла закон об увеличении пошлины за выдачу загранпаспортов нового поколения

Госдума РФ на заседании во вторник приняла в окончательном, третьем чтении закон об увеличении государственной пошлины за выдачу ряда документов с электронным носителем.

За выдачу заграничного паспорта нового поколения размер пошлины вырастет с 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей; за выдачу аналогичного документа детям до 14 лет - с 1,5 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей.

За выдачу водительского удостоверения нового поколения размер пошлины увеличен с 2 тыс. рублей до 3 тыс. рублей, за выдачу документа нового поколения о регистрации транспортного средства, изготавливаемого из материалов на пластиковой основе, - с 500 рублей до 1,5 тыс. рублей.

Закон вступит в силу по истечении месяца со дня официального опубликования.