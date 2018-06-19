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Дальнее зарубежье 19.06.2018 14:51

Правительственные силы Йемена отбили у мятежников аэропорт Ходейда - СМИ

Вооруженные силы Йемена совместно с силами коалиции во главе с Саудовской Аравии завершили операцию по освобождению аэропорта йеменского города Ходейда от боевиков-хуситов, передает во вторник государственное агентство ОАЭ (WAM).

"Благодаря участию и поддержке со стороны коалиции вооруженные силы Йемена отбили аэропорт Ходейда (у мятежников - ИФ)", - отмечается в сообщении.

На прошлой неделе вооруженные силы Йемена при поддержке просаудовской коалиции начали операцию по освобождению йеменского аэропорта Ходейда от боевиков-хуситов. Войскам поначалу удалось оттеснить хуситов с территории объекта, однако те провели успешную контратаку. Впоследствии военные заняли позиции к югу и востоку от аэропорта.

Ходейда - крупный портовый город, расположенный на берегу Красного моря.

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Тэги: ЙЕМЕН, ГОРОД, АЭРОПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]