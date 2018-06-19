Правительственные силы Йемена отбили у мятежников аэропорт Ходейда - СМИ

Вооруженные силы Йемена совместно с силами коалиции во главе с Саудовской Аравии завершили операцию по освобождению аэропорта йеменского города Ходейда от боевиков-хуситов, передает во вторник государственное агентство ОАЭ (WAM).
"Благодаря участию и поддержке со стороны коалиции вооруженные силы Йемена отбили аэропорт Ходейда (у мятежников - ИФ)", - отмечается в сообщении.
На прошлой неделе вооруженные силы Йемена при поддержке просаудовской коалиции начали операцию по освобождению йеменского аэропорта Ходейда от боевиков-хуситов. Войскам поначалу удалось оттеснить хуситов с территории объекта, однако те провели успешную контратаку. Впоследствии военные заняли позиции к югу и востоку от аэропорта.
Ходейда - крупный портовый город, расположенный на берегу Красного моря.
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