МВД РФ работает над упрощением получения российского гражданства беженцами с Украины и желающими вернуться соотечественникам

МВД РФ начало разрабатывать процедуру, которая облегчит получение гражданства РФ вынужденным бежать в Россию гражданам Украины и желающим вернуться в страну соотечественникам, заявил журналистам во вторник статс-секретарь, замглавы ведомства Игорь Зубов.
"Мы активно работаем в этом направлении", - сказал И.Зубов.
Он отметил, что в первую очередь либерализация получения гражданства коснется граждан Украины, вынужденных бежать в Россию из-за "невозможных условий" и желающих вернуться жить в РФ из других стран соотечественников.
"Мы представим свои предложения в ближайшее время. В принципе, никто не препятствует в получении российского гражданства для украинцев, но сейчас пересматриваем это. Речь идёт об украинцах, условия жизни которых не являются нормальными, которые вынуждено покидают свою страну", - сказал И.Зубов.
7 июня в ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин заявил, что считает необходимым существенно упростить процедуру получения российского гражданства, прежде всего соотечественниками.
"Я глубоко убежден в том, что мы должны пойти по пути либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства", - сказал тогда В.Путин.
И.Зубов также сообщил, что МВД планирует создать условия для возвращения соотечественников из других стран в РФ.
"В принципе, в рамках разрабатываемой концепции миграционной политики, рассматриваем вопросы создания условий для возвращения соотечественников из всех стран. Такого рода предложений очень много поступает и в этом направлении работаем", - сказал И.Зубов.
Глава Минобороны Азербайджана принял участие в открытии воинской части ракетных и артиллерийских войск в прифронтовой зоне
Азербайджанские военные уничтожили армянский беспилотник
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Британский суд разрешил заморозить активы Газпрома по ходатайству Нафтогаза
Путин: маршрут поставок газа в Европу через Белоруссию приобретает большое значение
Нефть дешевеет из-за торговых споров США-КНР, цена Brent - $74,77 за баррель
В Туркменистане запретили многоженство
Причиной массового отравления работников хлопкового поля в Азербайджане могли стать пестициды – глава Минсельхоза
Искусственный интеллект Google сможет предсказывать вероятность смерти пациента
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Филиал «Аджеми» банка ВТБ ( Азербайджан) будет работать в праздничные дни
Bakcell предлагает молодежи оставаться «всегда онлайн»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений