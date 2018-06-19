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Регион 19.06.2018 15:00

МВД РФ работает над упрощением получения российского гражданства беженцами с Украины и желающими вернуться соотечественникам

МВД РФ начало разрабатывать процедуру, которая облегчит получение гражданства РФ вынужденным бежать в Россию гражданам Украины и желающим вернуться в страну соотечественникам, заявил журналистам во вторник статс-секретарь, замглавы ведомства Игорь Зубов.

"Мы активно работаем в этом направлении", - сказал И.Зубов.

Он отметил, что в первую очередь либерализация получения гражданства коснется граждан Украины, вынужденных бежать в Россию из-за "невозможных условий" и желающих вернуться жить в РФ из других стран соотечественников.

"Мы представим свои предложения в ближайшее время. В принципе, никто не препятствует в получении российского гражданства для украинцев, но сейчас пересматриваем это. Речь идёт об украинцах, условия жизни которых не являются нормальными, которые вынуждено покидают свою страну", - сказал И.Зубов.

7 июня в ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин заявил, что считает необходимым существенно упростить процедуру получения российского гражданства, прежде всего соотечественниками.

"Я глубоко убежден в том, что мы должны пойти по пути либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства", - сказал тогда В.Путин.

И.Зубов также сообщил, что МВД планирует создать условия для возвращения соотечественников из других стран в РФ.

"В принципе, в рамках разрабатываемой концепции миграционной политики, рассматриваем вопросы создания условий для возвращения соотечественников из всех стран. Такого рода предложений очень много поступает и в этом направлении работаем", - сказал И.Зубов.

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Тэги: РОССИЯ, МВД, УКРАИНА, БЕЖЕНЦЫ, ГРАЖДАНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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