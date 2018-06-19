Казахстан ожидает роста добычи нефти на Кашагане к 2024г до 13-16 млн т в год

Ежегодный объем добычи нефти на Кашагане к 2024 году планируется увеличить до 13-16 млн тонн, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.
"На Кашагане к 2024 году по проекту дальнейшего расширения ожидается увеличение добычи от 13 млн до 16 млн тон в год", - сказал К.Бозумбаев, выступая на отчетной встрече перед населением в Астане во вторник.
Как сообщалось, в январе-мае объём добычи нефти на Кашагане составил 5 млн тонн.
В 2017 году в Казахстане было добыто 86,2 млн тонн нефти, в том числе на Кашагане - 8,35 млн тонн нефти.
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