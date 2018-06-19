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ТЭК 19.06.2018 14:10

Казахстан ожидает роста добычи нефти на Кашагане к 2024г до 13-16 млн т в год

Ежегодный объем добычи нефти на Кашагане к 2024 году планируется увеличить до 13-16 млн тонн, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

"На Кашагане к 2024 году по проекту дальнейшего расширения ожидается увеличение добычи от 13 млн до 16 млн тон в год", - сказал К.Бозумбаев, выступая на отчетной встрече перед населением в Астане во вторник.

Как сообщалось, в январе-мае объём добычи нефти на Кашагане составил 5 млн тонн.

В 2017 году в Казахстане было добыто 86,2 млн тонн нефти, в том числе на Кашагане - 8,35 млн тонн нефти.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КАШАГАН, ДОБЫЧА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]