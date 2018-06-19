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ТЭК 19.06.2018 14:24

Иран опасается роста мировых запасов нефти в случае корректировки соглашения ОПЕК+

Корректировка соглашения ОПЕК+ в сторону смягчения ограничений на добычу нефти может привести к возобновлению роста мировых запасов нефти, которые участники соглашения пытались остановить, заявил представитель Ирана в ОПЕК Хоссейн Каземпур Ардебили.

"На этом заседании нам не следует ничего предпринимать в отношении добычи", - приводит его слова агентство Bloomberg.

Иранский представитель также подтвердил, что Иран, Венесуэла и Ирак готовы заблокировать любые предложения о повышении текущего объема добычи нефти.

"Мы все много работали, чтобы расчистить и использовать излишки запасов. Повышение добычи в данное время будет равносильно попытке возобновить накопление запасов. В следующем году или позже те же люди вернутся и будут требовать сокращения добычи от всех участников ОПЕК, а также от 10 других стран (участниц соглашения ОПЕК+ - ИФ)", - сказал Х.Ардебили.

По его словам, эксперты и международные организации говорят о том, что рынок достиг равновесия, при этом "за последние 10 дней цены потеряли $6 за баррель, а запасы нефти и нефтепродуктов увеличились". В условиях ухудшения прогнозов экономического роста и промышленного производства Иран не видит необходимости спешить с повышением добычи, добавил Х.Ардебили.

Пока санкции США не повлияли на экспорт Ирана, отметил он.

20-21 июня министры нефтяных стран, в том числе России, Саудовской Аравии, Ирана, Венесуэлы, а также главы крупнейших нефтегазовых компаний соберутся в Вене на 7-й семинар, проводимый ОПЕК "Нефть - кооперация для стабильного будущего". 22 июня намечена очередная конференция ОПЕК, а на следующий день - совместное заседание министров стран ОПЕК и не-ОПЕК, участвующих в сделке.

Сделка ОПЕК+ предполагает снижение нефтедобычи 24 странами с 1 января 2017 года на 1,8 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2016 года. Доля стран ОПЕК - 1,2 млн б/с, из них Саудовской Аравии - 486 тыс. б/с, доля не-ОПЕК - 558 тыс. б/с, из них России - 300 тыс. б/с.

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Тэги: ИРАН, ОПЕК, ДОБЫЧА, ЗАПАСЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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