Глава Минобороны Азербайджана принял участие в открытии воинской части ракетных и артиллерийских войск в прифронтовой зоне

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов во вторник принял участие в открытии дислоцированной в прифронтовой зоне воинской части ракетных и артиллерийских Войск, говорится в сообщении оборонного ведомства.
«З.Гасанов принял участие в открытии воинской части ракетных и артиллерийских войск в прифронтовой зоне, ознакомился со штабом, боксами для боевой техники, солдатской казармой, столовой, строевым плацом и другими военными объектами на территории части», - отмечается в информации.
Министр также поставил перед командованием соответствующие задачи в связи с повышением уровня боевой готовности ракетных и артиллерийских войск и эффективным использованием боевых средств.
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