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Внутренняя политика 19.06.2018 14:46

Глава Минобороны Азербайджана принял участие в открытии воинской части ракетных и артиллерийских войск в прифронтовой зоне

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов во вторник принял участие в открытии дислоцированной в прифронтовой зоне воинской части ракетных и артиллерийских Войск, говорится в сообщении оборонного ведомства.

«З.Гасанов принял участие в открытии воинской части ракетных и артиллерийских войск в прифронтовой зоне, ознакомился со штабом, боксами для боевой техники, солдатской казармой, столовой, строевым плацом и другими военными объектами на территории части», - отмечается в информации.

Министр также поставил перед командованием соответствующие задачи в связи с повышением уровня боевой готовности ракетных и артиллерийских войск и эффективным использованием боевых средств.

Н.Аббасова

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ЧАСТЬ, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]