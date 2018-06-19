Глава Минобороны Азербайджана принял участие в открытии воинской части ракетных и артиллерийских войск в прифронтовой зоне

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов во вторник принял участие в открытии дислоцированной в прифронтовой зоне воинской части ракетных и артиллерийских Войск, говорится в сообщении оборонного ведомства.

«З.Гасанов принял участие в открытии воинской части ракетных и артиллерийских войск в прифронтовой зоне, ознакомился со штабом, боксами для боевой техники, солдатской казармой, столовой, строевым плацом и другими военными объектами на территории части», - отмечается в информации.

Министр также поставил перед командованием соответствующие задачи в связи с повышением уровня боевой готовности ракетных и артиллерийских войск и эффективным использованием боевых средств.

Н.Аббасова