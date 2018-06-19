Искусственный интеллект Google сможет предсказывать вероятность смерти пациента

Компания Google добилась успеха в проекте создания искусственного интеллекта Medical Brain, способном самостоятельно анализировать медицинские данные и прогнозировать вероятность смерти пациента, пишет Vanity Fair.
Система базируется на составлении нейросетей, приспособленных для автономного обучения и развития. Такой инструмент может прогнозировать не только вероятность смерти или выздоровления пациента, но и продолжительность нахождения в больнице и шансы повторного заболевания.
Отмечается, что искусственный интеллект исследует и сравнивает ранее недоступные данные о пациенте, такие как записи из PDF-файлов и старых диаграмм. В прошлом анализ данных требовал от врачей больших временных затрат, однако теперь, это время они могут уделять пациентам. Кроме того, данная система позволяет гораздо быстрее и эффективнее делать предположения о ходе развития болезни.
По словам авторов проекта, Medical Brain смог предсказать смерть женщины, больной раком груди, точнее, чем врачи.
По оценкам врачей, пациентка могла умереть с вероятностью в 9,3%. Однако, проанализировав 175,6 тыс. факторов, Medical Brain дал другой результат, определив вероятность смерти женщины в ближайшие дни в 19,9%. Больная скончалась в больнице через несколько суток после этого, сообщает источник.
Авторы проекта уверены, что новая система в будущем позволит ставить более точные диагнозы, а значит, спасти множество жизней.
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