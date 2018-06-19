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Регион 19.06.2018 20:00

Власти Грузии решили отказаться от больших тюрем

Пенитенциарная система Грузии переходит на модель маленьких тюрем, рассчитанных на содержание не более 500 заключенных, сообщил кандидат на пост министра по исполнению наказаний и пробации республики Грузии Каха Кахишвили.

"Мы решили перейти на модель маленьких тюрем. Уже разработан и готов соответствующий проект", - сказал К.Кахишвили во вторник в парламенте Грузии, где проходят слушания кандидатов на министерские посты.

По его словам, с точки зрения управления модель тюрем маленького размера является более эффективной.

Он не уточнил, какое количество тюрем планируется построить в Грузии по этой модели, однако заявил, что все они будут возведены приблизительно по одному проекту.

Согласно статистическим данным, размещенным на сайте Министерства по исполнению наказаний и пробации Грузии, по состоянию на апрель в учреждениях пенитенциарного департамента было размещено всего 9704 человека, в том числе 297 женщин.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТЮРЬМЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]