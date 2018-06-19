Власти Грузии решили отказаться от больших тюрем

Пенитенциарная система Грузии переходит на модель маленьких тюрем, рассчитанных на содержание не более 500 заключенных, сообщил кандидат на пост министра по исполнению наказаний и пробации республики Грузии Каха Кахишвили.

"Мы решили перейти на модель маленьких тюрем. Уже разработан и готов соответствующий проект", - сказал К.Кахишвили во вторник в парламенте Грузии, где проходят слушания кандидатов на министерские посты.

По его словам, с точки зрения управления модель тюрем маленького размера является более эффективной.

Он не уточнил, какое количество тюрем планируется построить в Грузии по этой модели, однако заявил, что все они будут возведены приблизительно по одному проекту.

Согласно статистическим данным, размещенным на сайте Министерства по исполнению наказаний и пробации Грузии, по состоянию на апрель в учреждениях пенитенциарного департамента было размещено всего 9704 человека, в том числе 297 женщин.