Власти Грузии решили отказаться от больших тюрем

Пенитенциарная система Грузии переходит на модель маленьких тюрем, рассчитанных на содержание не более 500 заключенных, сообщил кандидат на пост министра по исполнению наказаний и пробации республики Грузии Каха Кахишвили.
"Мы решили перейти на модель маленьких тюрем. Уже разработан и готов соответствующий проект", - сказал К.Кахишвили во вторник в парламенте Грузии, где проходят слушания кандидатов на министерские посты.
По его словам, с точки зрения управления модель тюрем маленького размера является более эффективной.
Он не уточнил, какое количество тюрем планируется построить в Грузии по этой модели, однако заявил, что все они будут возведены приблизительно по одному проекту.
Согласно статистическим данным, размещенным на сайте Министерства по исполнению наказаний и пробации Грузии, по состоянию на апрель в учреждениях пенитенциарного департамента было размещено всего 9704 человека, в том числе 297 женщин.
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