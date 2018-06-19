РФ предлагает увеличить добычу ОПЕК+ на 1,5 млн б/с в III квартале, уведомлений о вето этого не получала

Рынок нефти стабилизировался, потребление растет, запасы нефти сокращаются - это дает основание России предложить странам ОПЕК и не ОПЕК, участвующим в сделке по ограничению добычи, увеличить производство нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы предлагаем рассмотреть такую возможность (об увеличении добычи - ИФ) на встрече, потому что мы считаем сейчас, что текущая добыча в 2,8 млн б/с это уже достаточно много. И мы больше перевыполняем, чем было. Плюс рынок растет, и потребление растет, и баланс мы уже видим на рынке - остатки ниже средних пятилетних значений. Поэтому будем выходить с таким предложением", - сказал министр.

Он подчеркнул, что увеличение добычи нефти должно быть пропорционально квотам ее сокращения. "В принципе, справедливым подходом будет, если мы о каком-то объеме сокращения квот договоримся, так же как все пропорционально тем объемам и квотам, которые были в соглашении. Справедливо, чтобы каждый имел возможность в пропорциональном отношении увеличить", - отметил А.Новак.

Между тем, как писало агентство Bloomberg, предложение об увеличении добычи странами ОПЕК+ вызывает недовольство у Ирана, Ирака и Венесуэлы. Тем не менее, отметил российский министр, Россия не получала уведомления этих стран о возможности наложить вето на данное предложение.

"Я не получал никакой информации на этот счет официальной. Но, я думаю, у нас будет возможность обсудить 21 июня в рамках министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+, а также 23-го июня на встрече ОПЕК+, где 24 страны соберутся", - отметил А.Новак.