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ТЭК 19.06.2018 15:35

Цены на нефть сбалансировались на $74-75 за барр. и не будут сильно колебаться, если ОПЕК+ решит увеличить добычу - Новак

Цены на нефть уже сбалансировались, информация о возможности увеличения добычи странами ОПЕК+ уже отыграна, так что не стоит ждать сильных колебаний на рынке нефти, если решение об увеличении производства все-таки фактически будет принято, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мне кажется, что сейчас цены довольно-таки сбалансированные. Вы видите, что даже несмотря на то, что такая информация уже давно идет в прессе, что такой вопрос будет обсуждаться, рынок довольно спокойно реагирует. И цена плюс-минус два доллара на уровне $75-74 держится", - сказал он журналистам во вторник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ЦЕНА, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]