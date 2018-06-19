Цены на нефть сбалансировались на $74-75 за барр. и не будут сильно колебаться, если ОПЕК+ решит увеличить добычу - Новак

Цены на нефть уже сбалансировались, информация о возможности увеличения добычи странами ОПЕК+ уже отыграна, так что не стоит ждать сильных колебаний на рынке нефти, если решение об увеличении производства все-таки фактически будет принято, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Мне кажется, что сейчас цены довольно-таки сбалансированные. Вы видите, что даже несмотря на то, что такая информация уже давно идет в прессе, что такой вопрос будет обсуждаться, рынок довольно спокойно реагирует. И цена плюс-минус два доллара на уровне $75-74 держится", - сказал он журналистам во вторник.
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