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Дальнее зарубежье 19.06.2018 15:50

Ким Чен Ын и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине - СМИ

Председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели во вторник переговоры в Пекине, сообщает южнокорейское агентство "Регнхап" со ссылкой на собственные источники.

Подробностей о встрече пока не приводится.

Ранее во вторник стало известно, что Ким Чен Ын прибыл в китайскую столицу.

Как написала японская газета Nikkei, северокорейский руководитель намерен ознакомить председателя КНР Си Цзиньпина с результатами сингапурской встречи с президентом США Дональдом Трампом и обсудить в связи с этим дальнейшие направления сотрудничества.

Ким Чен Ын уже дважды посещал Китай и встречался с Си Цзиньпином - в марте и мае текущего года перед встречей с Д.Трампом.

Саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня.

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Тэги: КИТАЙ, КНДР, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]