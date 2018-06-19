Турция ждет поставку первых F-35 вне зависимости от решения Конгресса США

Передача Турции первых двух американских истребителей-бомбардировщиков F-35 в Турцию будет произведена, несмотря на попытки Конгресса США помешать этому, заявил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Два истребителя будут переданы нам 21 июня", - сказал он в интервью турецкому телеканалу NTV.

Министр отметил, что "в Конгрессе США были попытки (заблокировать - ИФ) поставку F-35".

В свою очередь турецкая газета "Дейли Сабах" сообщила, что, компания-производитель самолетов Lockheed Martin Corporation подтвердила готовность осуществить первую поставку F-35 турецкой стороне.

Церемония по передаче первых двух самолетов Анкаре должна состояться 21 июня в американском городе Форт-Уэрт (штат Техас), отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в общей сложности Турция хочет получить от США 100 истребителей-бомбардировщиков нового поколения F-35.

Ранее во вторник турецкий премьер Бинали Йылдырым заявил, что у властей Турции есть альтернативы оказавшейся под угрозой срыва поставке американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

"У Турции есть альтернативы. Такие попытки (сорвать поставку самолетов - ИФ) достойны сожаления и идут вразрез с духом стратегического партнерства", - привела его слова газета "Хюрриет".

Как сообщалось, принятый сенатом Конгресса США законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год предусматривает блокировку поставок истребителей нового поколения F-35 Турции в связи планами Анкары по закупке российский систем С-400.

"Потенциальная закупка правительством Турции системы противовоздушной и противоракетной обороны С-400 у РФ привела к напряженности в отношениях (между США и Турцией-ИФ)", - говорится в принятом проекте документа.

Сенат США в понедельник большинством голосов принял законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год в размере $716 миллиардов, который нацелен на укрепление вооруженных сил США.