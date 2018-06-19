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Регион 19.06.2018 16:12

Анкара не намерена отказываться от покупки у России С-400 - глава МИД Турции

Турецкая сторона не намерена пересматривать решение о покупке российского зенитного ракетного комплекса С-400, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы покупаем системы С-400 у России. Этот вопрос закрыт", - сказал он во вторник в эфире турецкого телеканала NTV.

Как сообщалось, принятый сенатом Конгресса США законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год предусматривает блокировку поставок истребителей нового поколения F-35 Турции в связи планами Анкары по закупке российских систем С-400.

"Потенциальная закупка правительством Турции системы противовоздушной и противоракетной обороны С-400 у РФ привела к напряженности в отношениях (между США и Турцией-ИФ)", - говорится в принятом проекте документа.

Отмечается, что состояние отношений Анкары и Вашингтона станет предметом совместного доклада министра обороны и госсекретаря США профильным комитетам Конгресса.

Согласно проекту, доклад необходимо будет представить в течение двух месяцев после вступления в силу закона.

Доклад должен содержать оценку возможных последствий от потенциальной покупки Анкарой С-400 и предполагаемых последствий от такой сделки для американо-турецких отношений.

Помимо этого, должна быть произведена оценка того, как это повлияет на использование других систем вооружений США, осуществляемое совместно с Турцией: использовании истребителей F-35, зенитных комплексов Patriot, тяжелых транспортных вертолетов CH-47 Chinook, истребителей F-16 и других.

Сенат США в понедельник большинством голосов принял законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год в размере $716 миллиардов, который нацелен на укрепление вооруженных сил США.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ПВО, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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