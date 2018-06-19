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Дальнее зарубежье 19.06.2018 18:00

Парламент Македонии утвердил соглашение по изменению названия республики

Парламент Македонии ратифицировал договоренность с Грецией об изменении названия страны на "Республику Северная Македония", сообщают во вторник европейские СМИ.

В сообщениях отмечается, что соглашение с Афинами поддержало большинство членов македонского парламента - 69 человек.

При этом члены оппозиционной Демократической партии македонского национального единства отказались от участия в голосовании.

Теперь в Македонии должен состояться референдум, на котором граждане смогут проголосовать в поддержку или против соглашения с Афинами. Его проведение запланировано на осень.

Накануне МВД Македонии сообщило о задержании, по меньшей мере, 25 человек, учавствовавших в акции протеста против изменения названия страны. Кроме того, отмечалось, что во время демонстраций были ранены семь сотрудников правоохранительных органов.

В свою очередь, в Греции на улицы вышли около 4 тыс. протестующих, которые также выражали недовольство подписанием соглашения о переименовании Македонии. В ходе протестов в Греции были ранены 12 человек.

Протесты вспыхнули после того, как главы греческого и македонского МИД, Никос Котзиас и Никола Димитров, в минувшее воскресенье подписали предварительное соглашение о переименовании республики в Северную Македонию.

Соглашение позволяет завершить многолетний спор между Афинами и Скопье. Греческую сторону не устраивало название республика Македония, так как, по ее мнению, оно было слишком созвучно с названием греческой области Македония.

Урегулирование данного вопроса считается принципиально важным для будущего Македонии. Предполагается, что после его вступления в силу греческая сторона перестанет блокировать процесс присоединения Македонии к таким объединениям как ЕС и НАТО.

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Тэги: МАКЕДОНИЯ, НАЗВАНИЕ, СОГЛАШЕНИЕ, ПОДПИСАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]