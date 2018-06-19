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Регион 19.06.2018 18:14

Кандидат на пост премьера Грузии Бахтадзе назвал фантазиями слухи о его криминальном прошлом и родстве с Берией

Кандидату на пост премьер-министра Грузии Мамуке Бахтадзе во вторник пришлось ответить на неожиданный вопрос журналистов - "был ли он членом банды в 90-е годы и является ли родственником Лаврентия Берии".

Как сообщает грузинский Первый канал, после завершения в парламенте слушаний кандидатов на министерские посты один из журналистов задал вопрос М.Бахтадзе о том, как он прокомментирует распространившиеся слухи о том, что в 90-е годы якобы был членом действовавшей в Тбилиси преступной группировки, которая была известна своими "достаточно плохими делами" и о том, что якобы является потомком Л.Берии.

"Вы хотите, чтобы я опроверг или подтвердил эту информацию? Я подтверждаю, что у тех, кто распространил эту информацию, действительно богатая фантазия", - сказал удивленный вопросом кандидат на пост главы правительства.

Во вторник в парламенте Грузии проходят слушания кандидатов на министерские посты, а выражение вотума доверия новому премьеру планируется в среду.

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на прошлой неделе подал в отставку, объяснив свое решение тем, что между ним и руководством правящей партии в последнее время появились разногласия.

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Тэги: ГРУЗИЯ, БАХТАДЗЕ, БЕРИЯ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]