Кандидат на пост премьера Грузии Бахтадзе назвал фантазиями слухи о его криминальном прошлом и родстве с Берией

Кандидату на пост премьер-министра Грузии Мамуке Бахтадзе во вторник пришлось ответить на неожиданный вопрос журналистов - "был ли он членом банды в 90-е годы и является ли родственником Лаврентия Берии".

Как сообщает грузинский Первый канал, после завершения в парламенте слушаний кандидатов на министерские посты один из журналистов задал вопрос М.Бахтадзе о том, как он прокомментирует распространившиеся слухи о том, что в 90-е годы якобы был членом действовавшей в Тбилиси преступной группировки, которая была известна своими "достаточно плохими делами" и о том, что якобы является потомком Л.Берии.

"Вы хотите, чтобы я опроверг или подтвердил эту информацию? Я подтверждаю, что у тех, кто распространил эту информацию, действительно богатая фантазия", - сказал удивленный вопросом кандидат на пост главы правительства.

Во вторник в парламенте Грузии проходят слушания кандидатов на министерские посты, а выражение вотума доверия новому премьеру планируется в среду.

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на прошлой неделе подал в отставку, объяснив свое решение тем, что между ним и руководством правящей партии в последнее время появились разногласия.