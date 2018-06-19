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Происшествия 19.06.2018 17:47

Причиной массового отравления работников хлопкового поля в Азербайджане могли стать пестициды – глава Минсельхоза

Причиной массового отравления работников хлопкового поля в Имишлинском районе Азербайджана может быть качество импортируемых в страну пестицидов, считает министр сельского хозяйства Инам Керимов, которого цитирует агентство APA.

«Использование химпрепаратов против насекомых в процессе выращивания хлопчатника неизбежно, и даже необходимо. Однако здесь ответственность ложиться и на частные (хлопковые) компании, которые, как и фермеры, в процессе выращивания хлопчатника и ухода за ним должны строго соблюдать правила техники безопасности. Кроме того, изучается вопрос качества этих препаратов», - отметил И.Керимов.

Министр сообщил, что по факту нынешнего массового отправления, а также по более ранним фактам отправления химикатами работников хлопковых полей в Саатлинском и Тертерском районах Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело, расследуются истинные обстоятельства происшествия.

«Мы должны дождаться результатов расследования. Есть предположение, что эти случаи (отравления – ИФ-Аз) могут быть связаны с качеством импортируемых в страну химически препаратов или же с несоблюдением правил техники безопасности частными компаниями. Состояние отравленных в Имишли граждан нормальное, в течение дня они будут отпущены по домам», - сказал И.Керимов.

Министр также подчеркнул, что данный вопрос находятся под прямым контролем президента страны.

Ранее со ссылкой на местные СМИ сообщалось, что во вторник на хлопковом поле в Имишлинском районе в ходе выращивания хлопчатника произошло массовое отравление около 80 работников. Пострадавшие размещены в районной больнице.

По данным Минздрава Азербайджана, отравившиеся обратились в районную больницу с жалобами на тошноту и легкую головную боль. Анализы, взятые у пострадавших лиц, направлены в Баку. В ведомстве сообщают, что по результатам анализов будет установлено, имело ли место отравление или нет. При этом Минздрав не сообщает точное число пострадавших.

Сотрудники Министерства сельского хозяйства откомандированы на место происшествия для проведения расследования.

Н.Аббасова

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Тэги: ХЛОПОК, РАБОТНИКИ, ОТРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]