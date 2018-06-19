Экс-президент Молдавии Петр Лучинский получил румынский паспорт

Экс-президент Молдавии Петр Лучинский, который до развала Советского Союза был членом Политбюро ЦК КПСС, стал гражданином Румынии, сообщил глава центрального района города Бухареста Дан Тудораке.

"У нас в гостях находится бывший президент РМ Петр Лучинский. Визит был приурочен получению румынского гражданства господином Петром Лучинским. Я желаю ему быть гражданином единой, свободной, процветающей и достойной страны", - написал Д.Тудораке во вторник на своей странице в Facebook.

Бухарестский чиновник опубликовал фотографии с церемонии вручения П.Лучинскому паспорта гражданина Румынии. В этой церемонии также принял участие бывший президент Румынии Эмиль Константинеску, который исполнял мандат одновременно с П.Лучинским.

Молдавские пользователи социальных сетей поздравили экс-президента П.Лучинского с тем, что он стал румыном. В то же время часть интернет-сообщества, выступающая за объединение двух стран, выразила возмущение тем, что бывший президент Молдавии официально стал гражданином Румынии. По их мнению, это было недопустимо, так как "во время исполнения своего мандата президента, П.Лучинский проводил антирумынскую политику".

Некоторые пользователи социальных сетей написали, что П.Лучинский стал гражданином Румынии, чтобы обезопасить себя от привлечения к уголовной ответственности в Молдавии.

Ранее он был акционером обанкротившегося банка "Unibank" и фигурирует в отчете международной компании Kroll о краже миллиарда долларов из банковской системы Молдавии. Основным акционером "Unibank" был предприниматель Илан Шор (супруг эстрадной исполнительницы Жасмин). Именно он дал показания против бывшего премьер-министра Молдавии Валада Филата, осужденного на девять лет, а также против сына Петра Лучинского - бывшего депутата парламента Кирилла Лучинского.

В апреле 2018 года Кирилл Лучинский был осужден по делу о банковском мошенничестве на 5,5 лет. Он остается на свободе, пока дело рассматривается в Апелляционной палате Молдавии. В такой же ситуации находится и сам И.Шор, который был осужден первой инстанцией на 7,5 лет за кражу денег из трех молдавских банков.

Старший сын экс-президента Сергей Лучинский проживает в Румынии, где также был осужден по делу о мошенничестве на условный срок лишения свободы.

Петру Лучинскому 78 лет, он был президентом Республики Молдовы в период с 1997 по 2001 годы. До развала СССР П.Лучинский был секретарем ЦК КПСС. С 1990 по 1991 годы он также был членом Политбюро ЦК КПСС.

По данным СМИ, первый президент Молдавии Мирча Снегур также получил гражданство Румынии. Николай Тимофти, который был президентом в период 2012-2016 г.г. имел гражданство Румынии еще до вступления в должность, и не отказался от второго гражданства на всем протяжении своего мандата.

По неофициальным данным, в настоящее время около 900 тыс. граждан Молдавии получили уже гражданство Румынии, что составляет почти треть населения.

Гражданство Румынии предоставляется всем, кто документально может подтвердить, что прямые родственники родились и проживали на территории Румынии. Это положение касается Молдавии, а также Одесской и Черновицкой области Украины, которые в 1918-1940 годы входили в состав Королевской Румынии.