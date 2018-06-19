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Дальнее зарубежье 19.06.2018 18:30

Сирия осудила присутствие американского и турецкого военных контингентов в Манбидже

Правительство Сирии осудило патрулирование турецкими и американскими войсками окрестностей города Манбидж, говорится в заявлении, распространенном сирийским министерством иностранных дел.

"Сирия выражает решительный протест и абсолютное несогласие с вторжением турецких и американских сил в окрестности города Манбидж. Это является продолжением турецкой и американской агрессии против суверенитета Сирии и ее территориальной целостности", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска начали патрулирование в районе Манбиджа, и город будет избавлен от присутствия курдского ополчения.

4 июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео согласовали в Вашингтоне план действий по выводу из города Манбиджа на севере Сирии курдов из Партии демократического союза, которую Анкара считает террористической организацией. Передвижения турецких военных проводятся в соответствии с этим планом.

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Тэги: СИРИЯ, МАНБИДЖ, ПАТРУЛИРОВАНИЕ, ОСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]