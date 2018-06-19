Сирия осудила присутствие американского и турецкого военных контингентов в Манбидже

Правительство Сирии осудило патрулирование турецкими и американскими войсками окрестностей города Манбидж, говорится в заявлении, распространенном сирийским министерством иностранных дел.
"Сирия выражает решительный протест и абсолютное несогласие с вторжением турецких и американских сил в окрестности города Манбидж. Это является продолжением турецкой и американской агрессии против суверенитета Сирии и ее территориальной целостности", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска начали патрулирование в районе Манбиджа, и город будет избавлен от присутствия курдского ополчения.
4 июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео согласовали в Вашингтоне план действий по выводу из города Манбиджа на севере Сирии курдов из Партии демократического союза, которую Анкара считает террористической организацией. Передвижения турецких военных проводятся в соответствии с этим планом.
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