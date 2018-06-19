ЕС может построить центры для мигрантов в Северной Африке - СМИ

Страны ЕС рассматривают возможность создания центров для мигрантов, чтобы предоставить им возможность не совершать опасные путешествия через Средиземное море в Европу, сообщает во вторник газета "Гардиан" со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ.
В документе, подготовленном для саммита ЕС на следующей неделе, говорится, что Европейский совет "поддерживает развитие концепции региональных платформ для высадки".
ЕС, по данным газеты, хочет рассмотреть возможность создания таких центров в Северной Африке, откуда начинается путешествие большинства мигрантов в Европу.
"Такие платформы должны предоставить возможность для быстрой обработки данных, чтобы отделить экономических мигрантов от тех, кто нуждается в международной защите, и снизить стимул для совершения опасных путешествий", - говорится в документе.
Газета отмечает, что пока неясно, как подобные центры будут работать на практике, и где именно они будут расположены.
Миграция станет одним из важных пунктов повестки двухдневного саммита, который начнется 28 июня, отмечает газета, лидеры ЕС попытаются прийти к консенсусу по вопросу мигрантов.
Глава Минобороны Азербайджана принял участие в открытии воинской части ракетных и артиллерийских войск в прифронтовой зоне
Азербайджанские военные уничтожили армянский беспилотник
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Британский суд разрешил заморозить активы Газпрома по ходатайству Нафтогаза
Путин: маршрут поставок газа в Европу через Белоруссию приобретает большое значение
Нефть дешевеет из-за торговых споров США-КНР, цена Brent - $74,77 за баррель
В Туркменистане запретили многоженство
Причиной массового отравления работников хлопкового поля в Азербайджане могли стать пестициды – глава Минсельхоза
Искусственный интеллект Google сможет предсказывать вероятность смерти пациента
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Филиал «Аджеми» банка ВТБ ( Азербайджан) будет работать в праздничные дни
Bakcell предлагает молодежи оставаться «всегда онлайн»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений