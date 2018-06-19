Россия разрабатывает новое поколение ракет, в том числе сверхтяжелого класса - Рогозин

В России начата разработка космических ракет нового поколения, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая на международном симпозиуме "ЮНИСПЕЙС +50", который проходит в Вене.
"Сегодня мы также приступили к разработке нового поколения средств выведения, в том числе ракет сверхтяжелого класса", - сказал он.
При этом глава Роскосмоса призвал активнее использовать космические достижения на благо населения и экономики, приведя в пример тот факт, что система "ЭРА-ГЛОНАСС", устанавливаемая на автомобили, уже спасла сотни человеческих жизней.
"Одна из важнейших задач - добиться того, чтобы результаты космической деятельности в большем объеме работали на благо национальной экономики, на благо всего человечества. Так, система "ЭРА-ГЛОНАСС" физически спасла несколько сотен человеческих жизней в результате ДТП. Она немедленно реагировала и посылала сигнал в аварийные службы, тем самым достигался "золотой час", в течение которого можно спасти человеческие жизни", - сказал он.
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