Нефть дешевеет из-за торговых споров США-КНР, цена Brent - $74,77 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться из-за новой волны напряженности в торговых отношениях США и Китая, сообщает MarketWatch.
Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:10 потеряли в цене $0,57 (0,76%) и торгуются на уровне $74,77 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени упали на $1,12 (1,72%) - до $64,73 за баррель.
Президент США Дональд Трамп объявил, что готов пойти на дальнейшую эскалацию торгового спора с КНР и обложить 10-процентными пошлинами импортируемые китайские товары на сумму еще в $200 млрд.
Китайские власти пообещали дать симметричный ответ. При этом аналитики Financial Times полагают, что Пекин может ввести пошлины на импорт американских энергоносителей. США поставляют в Китай примерно столько же топлива, что и в Канаду.
Кроме того, внимание инвесторов сосредоточено на предстоящей в конце этой неделе заседаниям ОПЕК и ОПЕК+. Ожидается, что нефтедобывающие страны договорятся об увеличении производства, однако пока не ясно, насколько.
"Похоже, на пятничной встрече ОПЕК+ возникнет конфликт. По заявлениям Эквадора, Саудовская Аравия и Россия будут предлагать увеличить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, в соответствии с позицией России, - сообщается в отчете аналитиков Commerzbank. - Однако предложение вряд ли получит большинство голосов. Представитель Ирана в ОПЕК вчера заявил, что его страна заблокирует любые попытки увеличить добычу".
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