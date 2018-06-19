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ТЭК 19.06.2018 19:50

Нефть дешевеет из-за торговых споров США-КНР, цена Brent - $74,77 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться из-за новой волны напряженности в торговых отношениях США и Китая, сообщает MarketWatch.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:10 потеряли в цене $0,57 (0,76%) и торгуются на уровне $74,77 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени упали на $1,12 (1,72%) - до $64,73 за баррель.

Президент США Дональд Трамп объявил, что готов пойти на дальнейшую эскалацию торгового спора с КНР и обложить 10-процентными пошлинами импортируемые китайские товары на сумму еще в $200 млрд.

Китайские власти пообещали дать симметричный ответ. При этом аналитики Financial Times полагают, что Пекин может ввести пошлины на импорт американских энергоносителей. США поставляют в Китай примерно столько же топлива, что и в Канаду.

Кроме того, внимание инвесторов сосредоточено на предстоящей в конце этой неделе заседаниям ОПЕК и ОПЕК+. Ожидается, что нефтедобывающие страны договорятся об увеличении производства, однако пока не ясно, насколько.

"Похоже, на пятничной встрече ОПЕК+ возникнет конфликт. По заявлениям Эквадора, Саудовская Аравия и Россия будут предлагать увеличить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, в соответствии с позицией России, - сообщается в отчете аналитиков Commerzbank. - Однако предложение вряд ли получит большинство голосов. Представитель Ирана в ОПЕК вчера заявил, что его страна заблокирует любые попытки увеличить добычу".

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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