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Дальнее зарубежье 19.06.2018 20:38

Франция и Германия будут работать над соглашением, препятствующим расселению мигрантов по странам ЕС - Макрон

Париж и Берлин намерены работать как на двустороннем, так и на многостороннем уровне над сдерживанием расселения мигрантов по странам ЕС, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы намерены работать вместе над соглашением, межправительственным или многосторонним, с участием всех заинтересованных стран-членов ЕС, которое предусматривало бы скорейшее возвращение мигрантов в страны, где они были зарегистрированы (по прибытии в Европу)", - сказал президент Э.Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Мы открываем новую главу инициатив для Европейского союза и германо-французского сотрудничества. Конечно, все, что здесь было достигнуто, требует дальнейшей проработки", - отметила в свою очередь А.Меркель.

"Мы хотим предотвратить дальнейшее разобщение Европы", - подчеркнула канцлер Германии.

Германия и Франция, отметила она, поддерживают планы Еврокомиссии и Австрии, которая с 1 июля председательствует в Совете Европейского союза, по защите внешних границ ЕС.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, МИГРАЦИЯ, ИНИЦИАТИВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]