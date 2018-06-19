Франция и Германия будут работать над соглашением, препятствующим расселению мигрантов по странам ЕС - Макрон

Париж и Берлин намерены работать как на двустороннем, так и на многостороннем уровне над сдерживанием расселения мигрантов по странам ЕС, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Мы намерены работать вместе над соглашением, межправительственным или многосторонним, с участием всех заинтересованных стран-членов ЕС, которое предусматривало бы скорейшее возвращение мигрантов в страны, где они были зарегистрированы (по прибытии в Европу)", - сказал президент Э.Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
"Мы открываем новую главу инициатив для Европейского союза и германо-французского сотрудничества. Конечно, все, что здесь было достигнуто, требует дальнейшей проработки", - отметила в свою очередь А.Меркель.
"Мы хотим предотвратить дальнейшее разобщение Европы", - подчеркнула канцлер Германии.
Германия и Франция, отметила она, поддерживают планы Еврокомиссии и Австрии, которая с 1 июля председательствует в Совете Европейского союза, по защите внешних границ ЕС.
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