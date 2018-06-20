Усиление конкуренции за доступ к воде в условиях нарастания ее может привести к негативным последствиям - президент Таджикистана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призывает мировое сообщество разработать действенные практические шаги по реализации целей и задач в области использования водных ресурсов.
"Мы все еще значительно отстаем в практическом осуществлении поставленных задач и целей в области обеспечения доступа к безопасной питьевой воде и санитарии. Кроме того, ситуация в достижении устойчивого управления водными ресурсами осложняется из-за негативного влияния изменения климата", - сказал он в среду в Душанбе на открытии Международной конференции высокого уровня по десятилетию действий "Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы".
"Известно, что глобальное изменение климата отрицательно сказывается на объемах пресноводных ресурсов и их качестве, подвергая, тем самым, различные страны и регионы мира еще большему экологическому стрессу. Сегодня более двух миллиардов человек в мире испытывают водный стресс. По расчетам экспертов, к 2050 году эта цифра может вырасти до пяти миллиардов, т.е. составит около половины населения планеты", - отметил Э.Рахмон.
"Усиление конкуренции за доступ к водным ресурсам в условиях нарастания водного дефицита может привести к негативным последствиям даже внутри одной страны. Именно эти два фактора - глобальное изменение климата и демографический рост - будут определять рамки и возможности для наших дальнейших действий", - считает таджикский президент.
"Использование огромного гидроэнергетического потенциала Таджикистана в целях обеспечения стран региона экологически чистой энергией - одной из основ развития "зеленой экономики" - могло бы серьезно способствовать сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу", - подчеркнул Э.Рахмон.
"Выражаю надежду, что по итогам сегодняшнего мероприятия, проводимого в сотрудничестве с ООН и другими партнерами, будут разработаны действенные практические шаги по реализации согласованных на международном уровне целей и задач в области водных ресурсов", - сказал президент.
В свою очередь замгенсека ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньмин, принимающий участие в конференции, заявил, что "мировое сообщество сталкивается с растущими проблемами, связанными с водой, включая ограниченный доступ к безопасной воде и санитарии, усиливающееся давление на водные ресурсы и экосистемы, а также повышенную частоту и серьезность засух и наводнений".
По его словам, "неспособность эффективно реагировать на эти вызовы окажет разрушительное воздействие на жизнь и средства к существованию миллионов людей, особенно бедных и уязвимых групп".
"Доступ к безопасной воде и санитарии, рациональное использование пресноводных экосистем имеют важнейшее значение для здоровья человека, экологической устойчивости и экономического процветания", - подчеркнул Лю Чжэньмин.
В работе конференции также принимают участие президенты Туркменистана и Пакистана Гурбангулы Бердымухамедов и Мамнун Хусейн, премьер Афганистана Абдулла Абдулла, генсек Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов, спецпредставитель ЕС для стран Центральной Азии Петер Буриан, директор регионального Центра превентивной дипломатии ООН в Центральной Азии Наталия Герман, делегации из более чем 110 стран мира, представители международных и региональных организаций, финансовых институтов, деловых кругов, НПО и академических учреждений.
Конференция организована правительством Таджикистана в сотрудничестве с ООН и другими партнерами.
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