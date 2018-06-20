Сеул отложил трехдневные военные учения, чтобы не мешать диалогу с КНДР

Южная Корея отложила запланированные на конец июня трехдневные военные учения, сообщает в среду агентство "Ренхап" со ссылкой на источник в министерстве обороны страны.

Агентство отмечает, что решение о переносе на более поздний срок учений Taegeuk было принято, чтобы сохранить "стимул диалога с КНДР".

"Мы решили отложить их. Мы рассмотрим возможности провести их в самое подходящее время и в оптимальной манере", - заявил источник агентства.

Учения Taegeuk проводятся Южной Кореей с 1995 года в мае или июне под руководством Объединенного комитета начальников штабов.

Это станет первый случаем, когда ежегодные учения Taegeuk отложены. Учения должны были начаться 26 июня.

Также перенос учений на неопределенный срок подтверждает агентство ЭФЭ.

О таком решении стало известно менее чем через сутки после того, как США и Южная Корея решили отложить запланированные на август совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian.

О намерении отказаться от военных учений в процессе переговоров о денуклеаризации Северной Кореи заявил президент США Дональд Трамп по итогам саммита США-КНДР в Сингапуре. В администрации южнокорейского президента тогда заявили, что считают необходимым подробнее изучить эти заявления Д.Трампа.