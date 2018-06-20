Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9671 RUR   0.0267 GBR   2.2371 TRY   0.3577

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.07 Brent   75.08

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 29° Завтра 19° 32° 22 Июн 20° 32° 23 Июн 21° 33°

Дальнее зарубежье 20.06.2018 11:42

Лидер КНДР посетил аграрный центр в Китае

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил аграрный центр в Китае во второй день своего визита в эту страну, сообщает в среду агентство "Ренхап" со ссылкой на информированные источники.

"Судя по всему, Ким Чен Ын и его делегация посетили аграрный центр. Это может свидетельствовать о росте заинтересованности Севера в преобразовании сельскохозяйственного сектора", - считает источник агентства.

Предположительно, они посетили то же самое китайское предприятие, что и группа высокопоставленных северокорейских представителей ранее в мае.

Ким Чен Ын прибыл в Пекин во вторник с третьим за три месяца визитом. Как отмечали СМИ, целью визита было проинформировать китайское руководство об итогах саммита КНДР-США в Сингапуре 12 июня и определить направления дальнейшего сотрудничества с Китаем по проблеме Корейского полуострова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КНДР, КИТАЙ, ЛИДЕР, СЕЛЬХОЗ


Похожие новости


Си Цзиньпин поддержал шаги КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова - северокорейское агентство Пекин подтвердил факт визита Ким Чен Ына в Китай Помпео: Пекин, Сеул и Токио намерены соблюдать санкционный режим в отношении КНДР Число туристов из Китая в КНДР вырастет в этом году на фоне потепления отношений Трамп призвал КНР к жесткому контролю границы с КНДР Ким Чен Ын в настоящее время может находиться с визитом в Китае - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]