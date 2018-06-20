Лидер КНДР посетил аграрный центр в Китае

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил аграрный центр в Китае во второй день своего визита в эту страну, сообщает в среду агентство "Ренхап" со ссылкой на информированные источники.
"Судя по всему, Ким Чен Ын и его делегация посетили аграрный центр. Это может свидетельствовать о росте заинтересованности Севера в преобразовании сельскохозяйственного сектора", - считает источник агентства.
Предположительно, они посетили то же самое китайское предприятие, что и группа высокопоставленных северокорейских представителей ранее в мае.
Ким Чен Ын прибыл в Пекин во вторник с третьим за три месяца визитом. Как отмечали СМИ, целью визита было проинформировать китайское руководство об итогах саммита КНДР-США в Сингапуре 12 июня и определить направления дальнейшего сотрудничества с Китаем по проблеме Корейского полуострова.
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