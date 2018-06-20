SDL Nobel отпраздновала День национального спасения

Сотрудники компании SDL Nobel приняли участие в мероприятии, посвященном Дню национального спасения. Мероприятие было организовано администрацией завода "Бакинский рабочий".

Сотрудники SDL Nobel почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов Карабахской войны и возложили венок к мемориалам, расположенным на территории завода.

Директор завода "Бакинский рабочий" поздравил участников и выразил уверенность в долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве.

Основанная в 2016 году как местная компания SDL Nobel стремится оказывать лучшие в своей категории услуги и удовлетворять потребности крупных международных и местных клиентов в регионе. SDL Nobel переняла передовой опыт от своих совладельцев - Nobel Oil Services (UK) Limited and SDL Denholm Limited, обладающих признанным местным и международным опытом.

SDL Nobel специализируется в оказании услуг по изготовлению металлических конструкций для нефтегазовой промышленности на морских и наземных объектах, к которым относятся услуги по установке, инспекция изготовленных материалов, испытание под давлением и прочие.