SDL Nobel отпраздновала День национального спасения

Сотрудники компании SDL Nobel приняли участие в мероприятии, посвященном Дню национального спасения. Мероприятие было организовано администрацией завода "Бакинский рабочий".
Сотрудники SDL Nobel почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов Карабахской войны и возложили венок к мемориалам, расположенным на территории завода.
Директор завода "Бакинский рабочий" поздравил участников и выразил уверенность в долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве.
Основанная в 2016 году как местная компания SDL Nobel стремится оказывать лучшие в своей категории услуги и удовлетворять потребности крупных международных и местных клиентов в регионе. SDL Nobel переняла передовой опыт от своих совладельцев - Nobel Oil Services (UK) Limited and SDL Denholm Limited, обладающих признанным местным и международным опытом.
SDL Nobel специализируется в оказании услуг по изготовлению металлических конструкций для нефтегазовой промышленности на морских и наземных объектах, к которым относятся услуги по установке, инспекция изготовленных материалов, испытание под давлением и прочие.
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