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Дальнее зарубежье 20.06.2018 12:02

Замглавы аппарата Белого дома США покидает свой пост через две недели

Замглавы аппарата Белого дома Джо Хейгин, занимавшийся планированием встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре, намерен оставить свою должность, сообщает в среду американская газета "Нью-Йорк таймс".

"Дж.Хейгин был ценным сотрудником моей администрации... Дж.Хейгин занимался планированием одной из исторических поездок президента США (саммита США-КНДР в Сингапуре - ИФ), и он сделал это отлично ", - приводит издание выдержки из заявления Дональда Трампа.

По данным издания, Дж.Хейгин будет работать до конца этого месяца и покинет свою должность в июле этого года.

"Я выражаю ему благодарность за отличительную службу на пользу родине", - подчеркнул Д.Трамп.

Дж.Хейгин прежде работал в администрации других президентов США, представлявших Республиканскую партию США - Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего. За годы работы в Белом доме он получил прозвище "Мудрец Белого дома".

По данным неназванного источника, на который ссылается "Нью-Йорк таймс", в администрации Д.Трампа сомневались в лояльности Дж.Хейгина нынешнему главе государства.

В свою очередь, Дж.Хейгин в ответ на подобные предположения заявил, что его решение покинуть Белый дом было запланировано уже давно. По его словам, он намеревался оставить свою должность в начале 2018 года, однако в связи с саммитом США-КНДР объявил об этом лишь в июне.

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Тэги: США, АДМИНИСТРАЦИЯ, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]