Замглавы аппарата Белого дома США покидает свой пост через две недели

Замглавы аппарата Белого дома Джо Хейгин, занимавшийся планированием встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре, намерен оставить свою должность, сообщает в среду американская газета "Нью-Йорк таймс".
"Дж.Хейгин был ценным сотрудником моей администрации... Дж.Хейгин занимался планированием одной из исторических поездок президента США (саммита США-КНДР в Сингапуре - ИФ), и он сделал это отлично ", - приводит издание выдержки из заявления Дональда Трампа.
По данным издания, Дж.Хейгин будет работать до конца этого месяца и покинет свою должность в июле этого года.
"Я выражаю ему благодарность за отличительную службу на пользу родине", - подчеркнул Д.Трамп.
Дж.Хейгин прежде работал в администрации других президентов США, представлявших Республиканскую партию США - Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего. За годы работы в Белом доме он получил прозвище "Мудрец Белого дома".
По данным неназванного источника, на который ссылается "Нью-Йорк таймс", в администрации Д.Трампа сомневались в лояльности Дж.Хейгина нынешнему главе государства.
В свою очередь, Дж.Хейгин в ответ на подобные предположения заявил, что его решение покинуть Белый дом было запланировано уже давно. По его словам, он намеревался оставить свою должность в начале 2018 года, однако в связи с саммитом США-КНДР объявил об этом лишь в июне.
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