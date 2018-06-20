Армия Азербайджана готова к освобождению оккупированных территорий – министр обороны

Азербайджанская армия готова к освобождению территорий, оккупированных в настоящее время Арменией, заявил министр обороны Закир Гасанов.

"Нашей целью является подготовить армию к войне. Политические переговоры - не наша работа. Сегодня азербайджанская армия готова к освобождению оккупированных территорий, в том числе психологически", - сказал З.Гасанов на пресс-конференции в среду.

По его словам, в Азербайджане 80% военнослужащих Вооруженных сил являются контрактниками. "80% военнослужащих ВС Азербайджана - контрактники. Это офицеры, прапорщики и сержанты. 15% военнослужащих – солдаты", - отметил он.

По его словам, вся военная техника управляется контрактниками, которые имеют опыт как минимум 5-6 лет.

С офицерами, прапорщиками и сержантами заключаются контракты. Они работают минимум 5 лет.

З.Гасанов подчеркнул, что обеспечение азербайджанской армии осуществляется на высшем уровне. "Как минимум 3 раза в неделю солдаты питаются едой национальной кухни. За месяц используется более 500 тонн мяса. Я не говорю о других продуктах питания", - добавил министр.

Ф.Исазаде