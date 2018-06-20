Министр обороны: Мы освободили 11 тыс. га в Нахчыване и теперь контролируем дорогу на Лачин

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов подтвердил освобождение 11 тыс. гектаров в Нахчыване от армянской оккупации.

"Это тактически важная операция, проведенная нашей армией. Я доволен ее итогами. Главное, мы взяли под контроль дорогу в Лачин", - сказал З.Гасанов на пресс-конференцию в среду, отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, в ходе Гызылгая – Гуннутской операцией на Нахчыванском фронте освобождено 11 тыс. га.

"Это наши территории, которые находились под оккупацией более 25 лет, и мы их освободили", - добавил министр.

В конце мая - начале июня ряд азербайджанских СМИ сообщили об успешной операции по освобождению территорий в Нахчыванской автономной республике.

В результате успешных действий, под контроль азербайджанских подразделений перешло село Гуннут Шарурского района, и находящиеся вокруг села стратегические высоты Хунут (2065 м), Гызылгая (1683 м), Мехридаг (1869 м). Кроме того, азербайджанские подразделения взяли под огневой контроль село Арпа (армянское назначение Арени) в Даралаязе (ныне часть Вайоц-Дзорской области Армении). При этом, новые азербайджанские позиции на пограничной горе Хунут контролируют стратегическую для армянской стороны трассу М2 (Ереван – Горис — Ханкенди). На всех занятых пунктах азербайджанскими подразделениями оборудованы новые позиции, к которым в труднодоступной горной местности были проведены новые дороги общей протяженностью свыше 50 км. Приблизительно столько же составляет протяженность восстановленных дорог.

Активных боевых действий и огневого соприкосновения с противником практически не было. Потери азербайджанской стороны: один убитый, рядовой Адиль Али оглу Татаров, погибший 20 мая. О раненных не сообщалось. Потерь в технике нет. Потери армянской стороны: рядовой Мартин Хачатрян (22 мая). О раненных не сообщалось. Вся операция представляла собой интенсивную серию инженерных работ и марш-бросков азербайджанских подразделений к заранее намеченным пунктам.

Ф.Исазаде