Азербайджан закупил вертолеты, способные уничтожать цели противника на расстоянии до 50 км – министр обороны

Азербайджан приобрел вертолеты, способные уничтожать цели противника не вступая в поле боя, заявил министр обороны Закир Гасанов.
"Азербайджан закупил вертолеты, которые будут уничтожать цели противника и при этом не входить в поле боя. Эти вертолеты оснащены системами, которые позволяют наносить огонь на расстоянии 10-50 км", - сказал З.Гасанов на пресс-конференции в среду.
По его словам, азербайджанская армия на военном параде 26 июня продемонстрирует новейшую технику и вооружение. "У нас имеется также вооружение, которое мы пока не будем демонстрировать, так как испытания над ними еще не провели", - добавил он.
Ф.Исазаде
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