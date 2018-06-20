Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9671 RUR   0.0267 GBR   2.2371 TRY   0.3577

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.07 Brent   75.08

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 29° Завтра 19° 32° 22 Июн 20° 32° 23 Июн 21° 33°

Оборона 20.06.2018 11:50

Азербайджан закупил вертолеты, способные уничтожать цели противника на расстоянии до 50 км – министр обороны

Азербайджан приобрел вертолеты, способные уничтожать цели противника не вступая в поле боя, заявил министр обороны Закир Гасанов.

"Азербайджан закупил вертолеты, которые будут уничтожать цели противника и при этом не входить в поле боя. Эти вертолеты оснащены системами, которые позволяют наносить огонь на расстоянии 10-50 км", - сказал З.Гасанов на пресс-конференции в среду.

По его словам, азербайджанская армия на военном параде 26 июня продемонстрирует новейшую технику и вооружение. "У нас имеется также вооружение, которое мы пока не будем демонстрировать, так как испытания над ними еще не провели", - добавил он.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕРТОЛЕТЫ, ЗАКУПКА


Похожие новости


Азербайджан купит вертолеты AgustaWestland для оффшорных операций и для аэро- и видеосъемок Нигерия заказала в России партию боевых вертолетов - СМИ США отказались от покупки дополнительных Ми-17 для Афганистана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]