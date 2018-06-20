Осужденному в Эстонии российскому шпиону Симму отказали в УДО - СМИ

В Эстонии Тартуский уездный суд отказал в условно-досрочном освобождении бывшему высокопоставленному сотруднику министерства обороны Херману Симму (Herman Simm), осужденному в 2009 году за шпионаж в пользу России, сообщил в среду портал телерадиовещания ERR.
В то же время в суде отказались подтвердить "Интерфаксу" это сообщение.
"Мы не можем подтвердить или опровергнуть эту информацию до тех пор, пока осужденный не получит решения суда и нам об этом не сообщат из места заключения", - сказала пресс-секретарь суда Криста Тамм (Krista Tamm).
Заседание суда по рассмотрению ходатайству Х.Симма состоялось 7 июня.
70-летний Х.Симм отбыл в заключении уже более двух третей назначенного ему срока, который завершается 18 марта 2021 года, и закон предоставляет ему возможность с согласия суда выйти из тюрьмы досрочно.
Прошение об УДО поддержали администрация тюрьмы и адвокат, которые просят учесть примерное поведение Х.Симма в месте заключения и его преклонный возраст. Однако против высказался прокурор.
25 февраля 2009 года Харьюский (Harju) уездный суд приговорил бывшего генерального директора департамента полиции и бывшего начальника службы безопасности министерства обороны Х.Симма за сбор секретной информации и передачу ее иностранному государству к 12,5 годам заключения.
Согласно обвинению, Х.Симм на протяжение более чем десяти лет передал Службе внешней разведки России, по меньшей мере, 3 тыс. 294 секретных документа. Большинство из них касалось Эстонии, но там были и 386 связанных с ЕС и НАТО документов, касавшихся систем коммуникаций, контрразведки и оборонной политики.
Он имел такой же допуск к секретным материалам, как всего 5-6 человек в Эстонии, в том числе президент, премьер-министр, министры обороны и иностранных дел, командующий Силами обороны.
В НАТО рассматривали случай с Х.Симмом как самый большой провал после распада СССР.
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