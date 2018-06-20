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СНГ 20.06.2018 12:32

Киргизский депутат предлагает запретить не закончившим вузы и судимым гражданам выдвигаться на пост президента

В парламенте Киргизии предлагают запретить баллотироваться на пост главы государства и в депутаты лицам без высшего образования, а также судимым за особо тяжкие преступления, даже если судимость была снята или погашена.

Как сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе парламента, депутат проправительственной фракции "Республика - Ата-Журт" Кенжебек Бокоев разработал поправки в закон "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша", которыми предполагается установить дополнительные требования к кандидатам на пост президента и баллотирующимся в парламент гражданам.

"Законопроектом предлагаются установить дополнительные требования к вышеуказанным кандидатам, согласно которым не имеют права быть кандидатами на должность президента и в депутаты Жогорку Кенеша лица, имеющие судимость за тяжкое либо особо тяжкое преступление, независимо от погашения или снятия судимости, а также лица, не имеющие высшего образования", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в действующем законодательстве норма об обязательном высшем образовании для кандидатов отсутствует. Депутат отмечает, что "лица, чья судимость не снята или не погашена в установленном законом порядке, не имеют права быть избранными на должность президента, депутатом Жогорку Кенеша", но нет ограничений для участия в выборах для тех, чья судимость погашена или снята.

В опубликованной на сайте парламента справке-обосновании к закону К.Бокоев указал, что "целями введения такого ограничения является защита интересов общества, национальной безопасности, защиты прав и свобод других лиц, а также предотвращение криминализации власти".

"Кроме этого, предлагаемые ограничения водятся с целью эффективного предотвращения коррупции и борьбы с ней, очистки от коррумпированных лиц, занимающих политические и руководящие государственные должности в системе государственного власти", - говорится в справке.

Выборы президента Киргизии состоялись в октябре 2017 года, на пост главы государства 11 кандидатов, но число желающих принять участие в предвыборной гонке первоначально составляло 59 человек. Очередные выборы должны пройти в 2023 году. Среди потенциальных претендентов на этот пост может быть отбывающий наказание за коррупцию лидер оппозиционной партии "Ата-Мекен" (Родина) Омурбек Текебаев.

Парламент Киргизии был избран в октябре 2015 года, парламентские выборы запланированы на осень 2020 года.

В течение 2011-2016 годов судимость за коррупции получили несколько парламентариев, включая О.Текебаева, а также бывшего спикера Ахматбека Келдибкова и экс-мэра Бишкека Наримана Тюлева.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТРЕБОВАНИЯ, ЗАКОНОПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]