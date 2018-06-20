ФИФА констатирует рост телеаудитории чемпионата мира 2018 года

Телеаудитория чемпионата мира 2018 года растет по ходу турнира, сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
"Интерес к чемпионату мира по футболу 2018 в России среди телеаудитории продолжает расти, о чем свидетельствуют показатели уже сыгранных матчей, причем за главным футбольным турниром следят во всех уголках планеты", - говорится в сообщении.
"В Бразилии за стартовым матчем "селесао" против Швейцарии наблюдали 55,89 млн телезрителей. Это самый высокий показатель для спортивных событий с момента ввода нынешней системы мониторинга в 2006 году", - сообщает ФИФА со ссылкой на телеканал TV Globo.
Освещение Globo затронуло 53,32 млн зрителей (доля в 79,33% и 26,34% от TVR), тогда как FOX и SPORTV привлекли еще 0,35 млн и 2,22 млн соответственно. Это превысило рекорд чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии, когда максимальная аудитория для одного матча составила 49,1 млн зрителей, которые наблюдали за игрой открытия против хорватов.
В Германии за стартовым матчем "бундестим" против Мексики на ZDF наблюдали 25,97 млн зрителей или 81,6% телеаудитории во время игры. Это самая высокая телеаудитория на немецком телевидении с Евро-2016, сообщает ФИФА со ссылкой на ZDF.
Трансляция стартового матча Мексики против Германии (9:00 по местному времени) привлекла на каналах Las Estrellas, Azteca 7 и Foro TV аудиторию в 17,56 млн зрителей (14,83% общей телеаудитории и 60,81% от активных телезрителей во время матча), сообщает ФИФА ссылаясь на медиагруппу Publicis Mexico.
По данным Европейского вещательного союза (EBU), в Швейцарии матч против Бразилии на каналах RSI, RTS и SRF посмотрели 2,23 млн зрителей. Это самая большая телеаудитория для прямой трансляции в Швейцарии с чемпионата мира 1998 года.
На телеканале RTS 1 стартовый матч Коста-Рики против Сербии посмотрели 1,76 млн зрителей (67,3% от активного числа телезрителей во время матча или 25,7% от всей телеаудитории). Это самая высокая аудитория в 2018 году.
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