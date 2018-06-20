Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9671 RUR   0.0267 GBR   2.2371 TRY   0.3577

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.07 Brent   75.08

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 29° Завтра 19° 32° 22 Июн 20° 32° 23 Июн 21° 33°

Дальнее зарубежье 20.06.2018 12:44

Обвиняемый в попытке покушения на Терезу Мэй считал, что находится в паре дней от своей цели - прокуратура

Житель Лондона 20-летний Нааимур Рахман хотел совершить нападение на Даунинг-стрит и обезглавить премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, сообщает в среду издание "Индепендент".

Об этом сообщила сторона обвинения в ходе заседания суда в Лондоне. Процесс над Н.Рахманом начался во вторник в Магистратском суде Лондона.

Прокурор в ходе процесса рассказал, что Н.Рахман рассказал о своих планах нападения на резиденцию британского премьера информатору британских спецслужб.

Так, Н.Рахман, которого британские СМИ называют сторонником ИГ , рассказал агенту, что он якобы намеревался взорвать ворота на Даунинг-стрит и обезвредить полицейских с помощью перцового баллончика.

Н.Рахман просил агента МИ-5, работающего под прикрытием, записать его в спящую ячейку ИГ, рассказала сторона обвинения.

Членам жюри присяжных показали видео, на котором Н.Рахман разговаривает с информатором. На нем обвиняемый заявляет, что он хочет совершить "10-секундную пробежку" от ворот Даунинг-стрит к резиденции премьера. Также он рассказывает, что он хочет "снять голову" с Т.Мэй.

"До того, как задержание остановило его, он, как он считал, был всего в паре дней от своей цели, которая заключалась в атаке террориста-смертника с использованием ножа и взрывчатки на Даунинг-стрит, и, при возможности, нападении на саму премьер-министра Терезу Мэй", - заявил прокурор Марк Хейвуд.

Н.Рахман был задержан в ноябре прошлого года. Его обвиняют по двум пунктам, связанным с террористической деятельностью. Сам Н.Рахман обвинения отрицает.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СУД, ПОПЫТКА, ПОКУШЕНИЕ


Похожие новости


Ассанж заявил "о множестве ошибок" в решении вестминстерского судьи по делу о его аресте В лондонском суде назначили на вторник слушания об отмене ордера на арест Ассанжа Ассанж намерен обратиться в британский суд с просьбой отменить ордер на его арест Nestle проиграла судебный спор в Великобритании о форме шоколада KitKat Власти Лондона обязали таксистов Uber сдавать экзамены по английскому языку Ассандж убежден, что шведский суд постановит отозвать ордер на его арест

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]