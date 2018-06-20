Обвиняемый в попытке покушения на Терезу Мэй считал, что находится в паре дней от своей цели - прокуратура

Житель Лондона 20-летний Нааимур Рахман хотел совершить нападение на Даунинг-стрит и обезглавить премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, сообщает в среду издание "Индепендент".
Об этом сообщила сторона обвинения в ходе заседания суда в Лондоне. Процесс над Н.Рахманом начался во вторник в Магистратском суде Лондона.
Прокурор в ходе процесса рассказал, что Н.Рахман рассказал о своих планах нападения на резиденцию британского премьера информатору британских спецслужб.
Так, Н.Рахман, которого британские СМИ называют сторонником ИГ , рассказал агенту, что он якобы намеревался взорвать ворота на Даунинг-стрит и обезвредить полицейских с помощью перцового баллончика.
Н.Рахман просил агента МИ-5, работающего под прикрытием, записать его в спящую ячейку ИГ, рассказала сторона обвинения.
Членам жюри присяжных показали видео, на котором Н.Рахман разговаривает с информатором. На нем обвиняемый заявляет, что он хочет совершить "10-секундную пробежку" от ворот Даунинг-стрит к резиденции премьера. Также он рассказывает, что он хочет "снять голову" с Т.Мэй.
"До того, как задержание остановило его, он, как он считал, был всего в паре дней от своей цели, которая заключалась в атаке террориста-смертника с использованием ножа и взрывчатки на Даунинг-стрит, и, при возможности, нападении на саму премьер-министра Терезу Мэй", - заявил прокурор Марк Хейвуд.
Н.Рахман был задержан в ноябре прошлого года. Его обвиняют по двум пунктам, связанным с террористической деятельностью. Сам Н.Рахман обвинения отрицает.
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